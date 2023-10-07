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Самсонова — о победе над Рыбакиной: каждая встреча с Еленой — это битва

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Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о своей победе над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Самсонова — о победе над Рыбакиной: каждая встреча с Еленой — это битва
  • Gettyimages.ru
  • © Yanshan Zhang

«Каждая встреча с Еленой — это битва. Для меня счёт наших личных встреч ничего не значит. Она чемпионка. Каждый раз у нас были по-настоящему равные битвы. Невероятно сейчас находиться здесь», — сказала Самсонова в интервью на корте.

Самсонова победила Рыбакину со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

В финале турнира Самсонова сыграет с Игой Свёнтек (Польша).

Ранее Медведев победил Гарина и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае.

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