Костомаров сыграл в теннис с Хачановым, используя бионический протез

Олимпийский чемпион Игр-2006 в Турине фигурист Роман Костомаров опубликовал видео, на котором играет в теннис с Кареном Хачановым.

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым, особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», — написал Костомаров в Telegram-канале.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров сравнил свою болезнь с концом света.