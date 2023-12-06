RT в Telegram
Подпишись

Костомаров сыграл в теннис с Хачановым, используя бионический протез

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Игр-2006 в Турине фигурист Роман Костомаров опубликовал видео, на котором играет в теннис с Кареном Хачановым.

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым, особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», — написал Костомаров в Telegram-канале. 

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы. 

Ранее Костомаров сравнил свою болезнь с концом света. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить