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Костомаров сравнил свою болезнь с концом света

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сравнил свою болезнь с концом света.
Костомаров сравнил свою болезнь с концом света
  • РИА Новости

«То, что произошло 10 января, было для меня каким-то концом света, хоть ничего и не понимал. Я просто заснул на долгое время, и страшные события переживали больше всего мои родные и близкие.

Когда я пришёл в себя, то тоже понимал, что со мной произошло что-то страшное. Когда врачи сообщили мне о необходимости ампутации, это было страшным ударом», — приводит слова Костомарова ТАСС.

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы. 

Ранее сообщалось, что Костомаров перенесёт пластическую операцию перед установкой протеза на руку.

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