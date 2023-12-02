Костомаров перенесёт пластическую операцию перед установкой протеза на руку

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что ему предстоит пластическая операция перед установкой протеза на вторую руку.

«Вторую руку должны мне сделать, пока предстоит пластическая операция. Глядя в зеркало, видишь, что ты нормальный человек. Можешь открыть дверь в машине, холодильник. Многие вещи я делаю без протезов, собственное ощущение рук ближе», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

10 января фигурист с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров рассказал о своих тренировках.