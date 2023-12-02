Костомаров рассказал о желании заниматься боксом без протезов

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих тренировках.

«Я хочу заниматься боксом. Однако без протезов. Не хочу их как-то сломать и тренера покалечить. В боксе очень важны движения на ногах, координация, комбинации руками, уклоны. Это всё выматывает эмоционально. Я не могу уже бить с той силой, с который бил раньше», — цитирует Костомарова ТАСС.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров рассказал, какими сверхспособностями он хотел бы обладать.