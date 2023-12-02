Костомаров: хотел бы обладать сверхсилой, как у Терминатора

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, какими сверхспособностями он хотел бы обладать.

«Хотел бы обладать сверхсилой, как у Терминатора. Быть каким-нибудь Робокопом, ходил бы с пистолетом. Руки — очень важная часть тела, протезы ног дают тебе возможность ходить, но руками ты делаешь всё, и лишиться их — это очень горько и печально», — цитирует Костомарова ТАСС.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров рассказал, что на сегодняшний день радуется простым вещам.