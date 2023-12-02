Костомаров: очередной этап в моей жизни более трудный, чем олимпийская вершина
- РИА Новости
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«Каждый день я одерживаю маленькие победы в домашних условиях и в занятиях спортом. Очередной этап в моей жизни ещё более трудный, чем олимпийская вершина. Меня радуют элементарные вещи: умыться с утра, почистить зубы», — цитирует Костомарова ТАСС.
10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.
Ранее Костомаров допустил, что может принять участие в гастрольном туре с женой Оксаной Домниной.