Костомаров: очередной этап в моей жизни более трудный, чем олимпийская вершина

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что на сегодняшний день радуется простым вещам.

«Каждый день я одерживаю маленькие победы в домашних условиях и в занятиях спортом. Очередной этап в моей жизни ещё более трудный, чем олимпийская вершина. Меня радуют элементарные вещи: умыться с утра, почистить зубы», — цитирует Костомарова ТАСС.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров допустил, что может принять участие в гастрольном туре с женой Оксаной Домниной.