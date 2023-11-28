Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров допустил, что может принять участие в гастрольном туре с женой Оксаной Домниной.

«Привык творить на льду и дарить людям на трибунах радость. Сейчас я этой радости лишён, но взаимодействовать с людьми, слышать аплодисменты мне всё также приятно. Конечно, я продолжу поддерживать свою жену Оксану, которая по‑прежнему будет выступать на льду. Обязательно буду ездить с ней. Может быть, будет гастрольный тур, где тоже приму участие», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров заявил, что в скором времени выйдет на лёд на коньках.