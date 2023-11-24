Костомаров заявил, что в скором времени выйдет на лёд на коньках

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что работает над тем, чтобы снова выйти на лёд на коньках.

«В кроссовках на лёд — ерунда. Скоро я выйду на коньках. Ведётся работа. Я уже пробовал, скажу вам по секрету. Да, я не тот Роман Костомаров, который был, а мишка из цирка. Но понимаю, что с каждой тренировкой буду чувствовать себя лучше», — сказал Костомаров на форуме «Грани личного бренда».

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о теннисной тренировке Костомарова.