Тарасова — о тренировке Костомарова по теннису: он может добиться чего угодно
- РИА Новости
«Роман — очень сильный человек. Несмотря на свое состояние, он может заниматься всем, чем хочет, в том числе теннисом. Он в состоянии добиться всего чего угодно», — цитирует Тарасову РИА Новости.
10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.
Ранее Костомаров показал, как учится играть в теннис с протезом руки.