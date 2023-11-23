RT в Telegram
Подпишись

Тарасова — о тренировке Костомарова по теннису: он может добиться чего угодно

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о теннисной тренировке олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Тарасова — о тренировке Костомарова по теннису: он может добиться чего угодно
  • РИА Новости

«Роман — очень сильный человек. Несмотря на свое состояние, он может заниматься всем, чем хочет, в том числе теннисом. Он в состоянии добиться всего чего угодно», — цитирует Тарасову РИА Новости. 

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы. 

Ранее Костомаров показал, как учится играть в теннис с протезом руки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить