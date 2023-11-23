Тарасова — о тренировке Костомарова по теннису: он может добиться чего угодно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о теннисной тренировке олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Роман — очень сильный человек. Несмотря на свое состояние, он может заниматься всем, чем хочет, в том числе теннисом. Он в состоянии добиться всего чего угодно», — цитирует Тарасову РИА Новости.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров показал, как учится играть в теннис с протезом руки.