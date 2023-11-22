Костомаров показал, как играет в теннис с протезом

Российский фигурист Роман Костомаров показал, как учится играть в теннис с протезом руки.

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно… и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал фигурист под видео в своём Telegram-канале.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров навестил врачей, которые боролись за его жизнь.