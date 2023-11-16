Костомаров навестил врачей, которые боролись за его жизнь

Российский фигурист Роман Костомаров побывал в больнице и навестил врачей, которые боролись за его жизнь.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провёл 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали, но я очень рад был всех видеть. Спасибо всем. Всем здоровья», — написал спортсмен в своём Telegram-канале.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее тренер Александр Жулин предположил, что Костомаров и Татьяна Навка смогут выступить с показательным номером в будущем.