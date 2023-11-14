Жулин: думаю, в скором будущем увидим показательный номер Костомарова с Навкой
- РИА Новости
«Уверен на 200%, в текущей ситуации это возможно. Я даже думаю, что в скором будущем мы увидим какой-то показательный номер от него с Татьяной Навкой. На каком-то ближайшем шоу? Не знаю, это мои фантазии, которые, я больше чем уверен, превратятся в жизнь», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».
10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.
Ранее Костомаров рассказал о своей реакции на ампутацию кистей рук и ступней.