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Костомаров — об ампутации: горько плакал и понимал, что это конец света

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своей реакции на ампутацию кистей рук и ступней.
Костомаров — об ампутации: горько плакал и понимал, что это конец света
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Я горько плакал и понимал, что это конец света. Хоть меня и утешали, что всё будет хорошо, будут протезы. Хотелось уснуть. Думал, зачем таких людей оставлять жить», — цитирует Костомарова РИА Новости.

Он добавил, что каждодневная поддержка близких вытащила его из того состояния. Фигурист также отметил, что не хотел, чтобы дети видели его в коляске.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы. 

Ранее Костомаров заявил, что в будущем сможет кататься на коньках.

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