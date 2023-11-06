Костомаров — об ампутации: горько плакал и понимал, что это конец света

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своей реакции на ампутацию кистей рук и ступней.

«Я горько плакал и понимал, что это конец света. Хоть меня и утешали, что всё будет хорошо, будут протезы. Хотелось уснуть. Думал, зачем таких людей оставлять жить», — цитирует Костомарова РИА Новости.

Он добавил, что каждодневная поддержка близких вытащила его из того состояния. Фигурист также отметил, что не хотел, чтобы дети видели его в коляске.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Спортсмен завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров заявил, что в будущем сможет кататься на коньках.