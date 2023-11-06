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Костомаров уверен, что в будущем сможет кататься на коньках

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы вновь ощутить скольжение по льду в коньках.
Костомаров уверен, что в будущем сможет кататься на коньках
  • РИА Новости

«Конечно, кататься как раньше я не буду, там очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился, но кататься точно буду. Я выходил на лёд в шоу Ильи Авербуха в кроссовках, а привык в коньках. Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше», — сказал Костомаров на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы. 

Ранее Костомаров продемонстрировал, как плавает с протезами.

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