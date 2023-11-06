Костомаров уверен, что в будущем сможет кататься на коньках
- РИА Новости
«Конечно, кататься как раньше я не буду, там очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился, но кататься точно буду. Я выходил на лёд в шоу Ильи Авербуха в кроссовках, а привык в коньках. Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше», — сказал Костомаров на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.
Ранее Костомаров продемонстрировал, как плавает с протезами.