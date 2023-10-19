Костомаров опубликовал видео, как плавает с протезами

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал видео, как плавает в бассейне с протезами.

«Как-то так. It’s my life (Это моя жизнь. — Прим. RT). Как подходит мне эта песня», — написал Костомаров.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров высказался о своём участии в ледовых шоу.