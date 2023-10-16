Костомаров — об участии в шоу: выхожу к своему родному и любимому зрителю

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров высказался о своём участии в ледовых шоу.

«Во-первых, я выхожу к своему родному и любимому зрителю, к которому выходил на протяжении всей своей жизни. Для меня это очень приятное ощущение. Во-вторых, есть очень хорошие программы, например «Письма любви», с которыми, скорее всего, после Нового года мы будем ездить по всей России и выступать», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров заявил, что хотел бы выйти на лёд на коньках.