Костомаров заявил, что хотел бы выйти на лёд на коньках

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о желании снова встать на коньки.

«Я хотел бы выйти на лёд. Просто много проблем, которые связаны с этим. Необходимо некоторое время, чтобы построить коньки. И выйти на лёд. Думаю, будет получаться, но криво-косо», — приводит слова Костомарова «Спорт-Экспресс».

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине. Также в коллекции 46-летнего россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров опубликовал видео вождения автомобиля.