Костомаров опубликовал видео вождения автомобиля
- РИА Новости
«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — написал Костомаров в социальных сетях.
10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине. Также в коллекции 46-летнего россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.
Ранее Костомаров сообщил, что продолжит участвовать в гастролях шоу продюсера Ильи Авербуха «Письма любви».