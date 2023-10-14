Костомаров опубликовал видео вождения автомобиля

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал видео вождения автомобиля.

«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — написал Костомаров в социальных сетях.

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине. Также в коллекции 46-летнего россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров сообщил, что продолжит участвовать в гастролях шоу продюсера Ильи Авербуха «Письма любви».