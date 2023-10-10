Костомаров сообщил, что будет участвовать в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что продолжит участвовать в гастролях шоу продюсера Ильи Авербуха «Письма любви».

«Мы по-прежнему работаем с Ильёй Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лёд. Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу «Письма любви», скорее всего, она и будет проходить по городам России», — приводит слова Костомарова ТАСС.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров написал слово «мама» новым протезом для ампутированной руки.