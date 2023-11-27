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Котов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновлённую версию рейтинга.
Котов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP
  • Gettyimages.ru

Лучшим из россиян по-прежнему является Даниил Медведев, занимающий третье место. Следом идут Андрей Рублёв (пятое) и Карен Хачанов (15-е). Аслан Карацев — 35-й, Роман Сафиуллин — 39-й, Александр Шевченко — 49-й. Павел Котов поднялся с 67-й на 66-ю строчку.

Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что семь теннисистов из России завершили сезон в топ-100 рейтинга АТР.

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