Котов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновлённую версию рейтинга.

Лучшим из россиян по-прежнему является Даниил Медведев, занимающий третье место. Следом идут Андрей Рублёв (пятое) и Карен Хачанов (15-е). Аслан Карацев — 35-й, Роман Сафиуллин — 39-й, Александр Шевченко — 49-й. Павел Котов поднялся с 67-й на 66-ю строчку.

Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что семь теннисистов из России завершили сезон в топ-100 рейтинга АТР.