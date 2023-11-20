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Семь теннисистов из России завершили сезон в топ-100 рейтинга АТР

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Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся на 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Семь теннисистов из России завершили сезон в топ-100 рейтинга АТР
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Лучшим из россиян по-прежнему является Даниил Медведев, занимающий третье место. Следом идут Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15). Аслан Карацев — на 35-й строчке. У Романа Сафиуллина 39-я позиция. Александр Шевченко — 49-й, Павел Котов — 67-й. Таким образом, семь россиян завершили сезон в топ-100 рейтинга АТР. 

Первой ракеткой является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года.

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