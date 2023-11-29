Рублёв заявил, что испытывает чувство вины после вспышек гнева на корте

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил причину своего агрессивного поведения на корте во время матчей.

«Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, увы, порой это выливается в агрессию», — приводит слова Рублёва «Чемпионат».

Теннисист заявил, что ожидания от самого себя вызывают в нём эти эмоции.

«Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, пазл в твоей голове не складывается: «Как так? Я же очень сильно этого хотел, это было моей мечтой, а реальность другая». Плюс обиды на себя, которые связаны с самим собой», — сказал он.

Рублёв завершил 2023 год в статусе пятой ракетки мира. В прошедшем сезоне 26-летний россиянин впервые выиграл турнир серии «Мастерс» и трижды вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема».

Ранее Рублёв рассказал, что за счёт команды провёл лучший сезон в карьере.