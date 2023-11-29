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Рублёв заявил, что испытывает чувство вины после вспышек гнева на корте

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Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил причину своего агрессивного поведения на корте во время матчей.
Рублёв заявил, что испытывает чувство вины после вспышек гнева на корте
  • Gettyimages.ru

«Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, увы, порой это выливается в агрессию», — приводит слова Рублёва «Чемпионат».

Теннисист заявил, что ожидания от самого себя вызывают в нём эти эмоции.

«Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, пазл в твоей голове не складывается: «Как так? Я же очень сильно этого хотел, это было моей мечтой, а реальность другая». Плюс обиды на себя, которые связаны с самим собой», — сказал он.

Рублёв завершил 2023 год в статусе пятой ракетки мира. В прошедшем сезоне 26-летний россиянин впервые выиграл турнир серии «Мастерс» и трижды вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема».

Ранее Рублёв рассказал, что за счёт команды провёл лучший сезон в карьере.

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