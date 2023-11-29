Рублёв рассказал, что за счёт команды провёл лучший сезон в карьере

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что его команда помогла ему провести лучший сезон в карьере.

«За счёт смены команды. У меня появился второй тренер — Альберто Мартин, новый физио, новый фитнес-тренер. Я ещё в самом начале сезона чувствовал, что нашёл ту работу, которую искал. Победа в Монте-Карло и следующие турниры только подтверждали, что надо верить в то, что делаю, не сомневаться», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

На Итоговом турнире ATP Рублёв не сумел выйти из Красной группы. Он уступил соотечественнику Даниилу Медведеву, немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу.

Теннисист одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Монте‑Карло и на турнире в Бостаде. На счету россиянина 14 титулов на турнирах ATP.

Ранее сообщалось, что WTA не накажет теннисисток за участие в российском турнире.