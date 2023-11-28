WTA не накажет теннисисток за участие в российском турнире

Женская теннисная ассоциация (WTA) не будет подвергать санкциям игроков, которые примут участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в России.

«Это мероприятие не связано с WTA, и WTA не поддерживает его проведение. Игроки соревнуются в туре WTA как независимые контрагенты», — говорится в заявлении WTA.

Первый турнир «Трофеи Северной Пальмиры» прошёл в 2022 году. В 2023 году соревнования пройдут в новом формате: на корте встретятся две команды, каждая будет состоять из трёх игроков АТР, трёх игроков WTA и играющих капитанов.

Ранее российский теннисист Александр Шевченко высказался о своей цели на следующий сезон.