Шевченко: цель — стать первым в мире, но в данный момент рассчитывать на это сложно

Российский теннисист Александр Шевченко высказался о своей цели на следующий сезон.

«Я постоянно постепенно прогрессирую, динамика положительная. Не знаю, как сложится следующий сезон, но точно буду стараться, хотя и не собираюсь гнать себя. Цель на 2024-й — топ-25 или топ-30. Конечно, цель — стать первым в мире, но в данный момент рассчитывать на это сложно», — приводит слова Шевченко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP в Меце, где проиграл французу Юго Эмберу в двух сетах со счётом 3:6, 3:6.

Шевченко занимает 49-е место в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что Котов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP.