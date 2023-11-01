Заявка на прорыв года: Сафиуллин сокрушил Алькараса на «Мастерсе» в Париже и может взлететь в топ-40 рейтинга ATP

Роман Сафиуллин сломил сопротивление Карлоса Алькараса во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже. По ходу матча он дважды уступал с брейком, но впоследствии перехватывал инициативу и оставлял именитого соперника не у дел. 26-летний россиянин впервые взял верх над теннисистом из первой тройки рейтинга ATP и почти гарантировал себе попадание в топ-40, чего прежде ему не удавалось. Как уроженец Подольска эффектной победой украсил лучший сезон в карьере — в материале RT.

В карьере каждого заметного теннисиста есть сезон, который можно назвать прорывным. Но одно дело, когда тот уже в юном возрасте начинает демонстрировать высокие результаты, и совсем другое, когда успехи приходят в зрелом. Два года назад российские болельщики могли наблюдать за стремительным прогрессом Аслана Карацева, до того момента не достигавшего больших высот, а теперь настала очередь другого отечественного спортсмена — 26-летнего Романа Сафиуллина. Если в январе он не входил в топ-80 мирового рейтинга и не мог похвастаться серьёзными достижениями на крупных соревнованиях, то сейчас у него за плечами четвертьфинал турнира Большого шлема, а на «Мастерсе» в Париже он впервые взял верх над представителем топ-3.

Да, можно сказать, что взлёт Карацева был несколько стремительнее. 2021-й тот начинал в статусе 112-й ракетки планеты, а завершил уже под 18-м номером, попутно собрав коллекцию из двух побед на представительных турнирах в Дубае и Москве и серебряной медали Олимпиады в Токио, не считая финала в Белграде на Serbia Open. При этом началось его восхождение на Открытом чемпионате Австралии, где он поочерёдно расправился с Диего Шварцманом, Феликсом Оже-Альяссимом и Григором Димитровым, а уступил лишь будущему триумфатору — Новаку Джоковичу.

Также по теме Марафонская битва: Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Вене и не сумел защитить титул Даниил Медведев не смог завоевать 21-й титул в карьере, уступив в финале турнира в Вене Яннику Синнеру. Упорная борьба шла вплоть до...

У Сафиуллина же и стартовая точка была несколько выше (88-й номер), и подъём был чуть более плавным, ведь вплоть до июня он не пробивался дальше третьего круга на крупных соревнованиях. Да, начал он довольно неплохо и выиграл «челленджер» в Кобленце, но потом раз за разом терпел неудачу в первых раундах или даже раньше: в Роттердаме, Дубае и Монте-Карло не прошёл квалификацию, в Мадриде и Риме был бит в третьем круге. Чуть дальше забрался на турнире в Мальорке, но оно и неудивительно, ведь тот был не таким представительным. Помимо Стефаноса Циципаса, среди сеяных не было ни одного теннисиста даже из топ-30, а приз достался ещё одному открытию этого года — 27-летнему Кристоферу Юбэнксу.

Однако именно спустя несколько дней после отъезда из Испании Сафиуллин выдал выступление, во многом ставшее для него поворотным. В первом круге Уимблдона он в драматичном пятисетовике сокрушил некогда девятую ракетку мира Роберто Баутисту-Агута. И если победы над Корентеном Муте и Гидо Пельей выглядят не так впечатляюще, то триумф в противостоянии с Денисом Шаповаловым — более чем. Причём тогда Роман управился за четыре партии и лишь однажды позволил канадцу взять свою подачу, в то время как сам преуспел пять раз.

Да, сотворить ещё одну сенсацию и оставить не у дел Янника Синнера не удалось, но необходимый импульс был получен. И пусть в США Сафиуллин смотрелся не очень удачно и проиграл три встречи из четырёх, но уже в конце сентября блеснул на первенстве в Чэнду. Там он сокрушил Дэниела Эванса и Лоренцо Музетти и впервые дошёл до финала на турнире ATP 250, где в упорной борьбе уступил Александру Звереву. А несколько дней спустя отомстил ему в Шанхае и второй раз в карьере одолел теннисиста из первой десятки. До этого его рекорд в дуэлях с топами составлял 1-6, а единственной «жертвой» был вышеупомянутый Циципас. В феврале 2022-го он разобрался с ним в Марселе.

Тем не менее стабильности не хватало. Яркие вспышки сменялись поражениями в стартовых кругах, из-за чего Сафиуллин даже не попал в список участников последнего в году «Мастерса» в Париже и был вынужден пробиваться туда через квалификацию. И было это не так просто. Если с Артуром Казо он не испытал особых проблем, то с Джорданом Томпсоном рубился все три сета.

А обыгрывая Александра Мюллера в первом круге, прекрасно понимал, что идёт навстречу одному из сильнейших атлетов планеты. Карлос Алькарас не только занимал вторую строчку в рейтинге, но и имел в активе победы на Уимблдоне и двух «Мастерсах», а в 2023-м проходил как минимум один круг на всех турнирах. И было крайне опрометчиво надеяться на окончание этой серии в противостоянии с россиянином.

Однако считавшийся записным аутсайдером Сафиуллин провёл один из лучших матчей в жизни и шокировал местную публику, расправившись с испанцем менее чем за два часа. Причём в каждой из партий он первым отдавал подачу, но уже в следующем гейме делал обратный брейк, а потом дожимал звёздного визави.

Да, сам Карлос явно пребывал не в своей тарелке: передвигался не так здорово, как обычно, неоднократно срывал удары. Хотя по статистике это не слишком заметно. В первом сете он допустил лишь две невынужденные ошибки, а в общей сложности таковых у него набралось всего семь — на три меньше, чем у Романа. В то время как по активно выигранным мячам воцарилось равенство — 15:15. Но в ключевые эпизоды Сафиуллин был спокойнее и собраннее, что и позволило ему сотворить сенсацию.

Самым затяжным и во многом решающим стал седьмой гейм заключительного сета. К этому моменту противники уже сумели по разу преуспеть на приёме, но россиянину этого было мало. И пусть благодаря испанцу, который начал мазать раз за разом, он заработал четыре брейк-пойнта подряд и реализовал один из них. В ходе длинного розыгрыша Алькарас в очередной раз пробил за пределы корта и оказался в роли догоняющего.

Также по теме «Чувствую неуважение»: теннисистки недовольны Итоговым турниром в Канкуне и требуют от WTA повышения призовых В женском теннисе назревает конфликт между лидерами мирового рейтинга и WTA. Приехавшие на Итоговый турнир в Канкун спортсменки...

Для победы Роману было необходимо два раза подряд удержать подачу, и с этой задачей он справился. Первым матчболом он не воспользовался, не попав по длине, но со второй попытки завершил начатое. Карлос вновь дрогнул — не сумел качественно сработать на приёме — и потерпел десятое поражение в сезоне (3:6, 4:6). Причём он всего второй раз уступил сопернику не из первой двадцатки. В мае он оступился в дуэли с венгром Фабианом Марожаном, на тот момент занимавшим 135-ю строчку в рейтинге.

«В матчах с Карлосом и ребятами из топ-10 или топ-20 нужно поднимать свой уровень. У меня получилось… Для Алькараса это не лучшее выступление, но я всё равно рад, что смог победить… Даже когда он не в оптимальной форме, одолеть его непросто. Так что я очень рад, что у меня получилось. В матчах с такими парнями, как он, всё имеет значение. Очень важна и тактическая, и физическая, и психологическая составляющие. Необходимо сохранять концентрацию от начала и до конца… У кого получится дольше, тот и преуспеет», — сказал россиянин по окончании встречи.

Сафиуллин четвёртый раз в карьере вышел в третий круг «Мастерса», а также с большой долей вероятности гарантировал себе попадание в топ-40, чего ранее ему не удавалось. И даже если он не сумеет вновь поразить местную публику и справиться с соотечественником Кареном Хачановым, то сможет гордиться собой. Ведь он уже стал одним из главных героев не только турнира в Париже, но и всего соревновательного года в целом. И если в 2024-м Роман продолжит в том же духе, то вполне может повторить путь Карацева и добраться до первой двадцатки.