Марафонская битва: Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Вене и не сумел защитить титул

Даниил Медведев не смог завоевать 21-й титул в карьере, уступив в финале турнира в Вене Яннику Синнеру. Упорная борьба шла вплоть до решающего сета, ключевым в котором оказался третий гейм. Он продлился 20 минут и состоял из 32 розыгрышей. Медведев спасся с восьми брейк-пойнтов из девяти, однако всё же уступил оппоненту. При этом у россиянина оставались шансы переломить ход встречи, но в затяжном матче свежее оказался 22-летний итальянец.

Даниил Медведев решил за пару месяцев переписать собственные рекорды. В Вене он вышел в девятый финал в этом году, повторив результат 2019-го. И это при том, что россиянину ещё выступать на «Мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP. Кроме того, решающий матч в Австрии стал 36-м в карьере 27-летнего спортсмена, который уже имеет на своём счету 20 титулов.

Также накануне теннисист одержал 64-ю победу в сезоне, не только превзойдя своё предыдущее достижение (63), но и опередив по данному показателю первую ракетку мира Карлоса Алькараса. К тому же, в Вене в случае выигрыша третий номер рейтинга ATP впервые защитил бы титул, завоёванный здесь же в прошлом году. Несмотря на обилие трофеев, спортсмену ещё не удавалось стать чемпионом одного и того же турнира дважды подряд.

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Соперник Медведева по финалу, 22-летний Янник Синнер, пока не может похвастаться такими же результатами, как свой оппонент, но явно к этому стремится. У итальянца уже есть девять титулов, три из которых он завоевал в этом году. Мог бы и больше, но дважды в финалах в Майами и Роттердаме его останавливал как раз Даниил. Только в начале октября в Пекине юный теннисист впервые в карьере сумел справиться с россиянином (статистика личных встреч 6:1 в пользу третьей ракетки мира), продемонстрировав невероятное хладнокровие на своей подаче.

Поэтому турнир в Вене в том числе должен был дать ответ, сумел ли Синнер прибавить в игре или в Китае на результат действительно повлиял медленный хард, на который грешили эксперты. В начале матча Медведев сразу же показал, что настроен взять реванш за поражение в Пекине. Один из своих первых геймов он выиграл под ноль, исполнив три эйса.

При этом, Даниила нисколько не смущали частые выходы Янника к сетке, которые накануне в полуфинале замучили Андрея Рублёва. Сначала россиянин здорово пробил в корпус соперника и тот не сумел подстроиться под мяч, а затем дважды, как под копирку, выполнил идеальные обводящие удары. В дополнение к этому у итальянца не прошло несколько смэшей, и в итоге Медведев сумел сделать брейк.

Однако затем отечественный спортсмен неожиданно отдал свою подачу, не взяв ни одного очка, чем оказался очень недоволен тренер спортсмена Жиль Сервара, которого выхватили объективы телекамер. Этот спад в игре оказался временным, тем не менее, в дальнейшем существенно повлиял на итоговый результат. Сколько ни пытался Даниил сделать ещё один брейк, у него это никак не получалось.

Ближе всего к успеху он был в 12-м гейме. При 30:30 Синнер решил исполнить укороченный, но ошибся и подарил россиянину сетбол. Воспользоваться шансом отечественный спортсмен не сумел: Янник вовремя включил мощную подачу.

Тай-брейк прошёл в столь же упорной борьбе. В его концовке чуть более агрессивно действовал итальянец. Это и принесло ему победу 9:7. Интересно, что за партию он выиграл всего на три очка больше, чем оппонент (45:43).

Начало второго сета прошло в том же ключе. Медведев вновь продолжил давить на приёме и в третьем гейме заработал три брейк-пойнта: итальянец с трудом спасся, в том числе благодаря ошибкам россиянина, который не попал в корт в, казалось бы, уже выигранных ситуациях.

Синнер тут же решил развить успех и также получил шанс на приёме. Однако на помощь Даниилу вовремя пришли два эйса подряд. А далее отечественный спортсмен всё же сумел повести в счёте: в невероятно сложной ситуации он справился со смэшем соперника и обвёл его, а затем итальянец, вновь оказавшись у сетки, не попал в корт по длине.

В отличие от первой партии сразу вернуть равновесие в матче у Синнера не получилось: соперник сохранил концентрацию. Это заставило Янника нервничать и вместе с тем ошибаться. В итоге Даниил сделал ещё один брейк и отправился подавать на сет. В этот момент произошёл очередной сбой в игре россиянина: в самый неподходящий момент он допустил первую двойную за матч и подарил надежду оппоненту. Но со второй попытки спортсмен всё же добился своего — 6:4.

В решающем сете теннисисты боролись за каждое очко, как за последнее. Третий гейм на подаче Даниила продлился 20 минут, спортсмены провели 32 розыгрыша. Россиянин отыграл восемь брейк-пойнтов, но с девятым всё же не справился.

Именно этот момент стал ключевым в матче, хотя поначалу казалось, что Медведев ещё может спастись, поскольку Синнер, изрядно набегавшись до этого, не смог удержать свою подачу. Увы, практически без сил остался и россиянин. У него уже не проходил первый мяч (61% против 77% в первом сете), что существенно упростило задачу Яннику. Оба много ошибались. Тем не менее, чуть активнее оставался итальянец: 15 виннеров в партии против шести у третьей ракетки мира.

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В итоге юный теннисист повёл 5:2 и даже заработал матчбол на подаче соперника. Даниил боролся до конца и всё же выстоял, а далее на гейме Синнера заработал двойной брейк-пойнт, однако точности в завершающей стадии атаки предательски не хватало. Янник всё же оказался сильнее — 6:4.

Теннисист выиграл вторую дуэль подряд, но не так убедительно, как в Пекине. По окончании встречи итальянец признался, что этот финал надолго останется у него в памяти.

«Я потратил много умственных и физических сил. В конце матча была действительно ментальная борьба. Наверняка эта встреча войдёт в мой личный топ-3 или топ-5 из всех сыгранных за карьеру. Игра в финале — всегда нечто особое. Особенно — с Даниилом, которому я столько раз проигрывал.

Последняя победа придала мне уверенности. Сегодня всё было иначе, чем в прошлый раз. Тогда я реализовал больше подач, а сегодня мне пришлось адаптироваться. Доволен тем, как справился с ситуацией. Сегодня был очень, очень хороший матч», — сказал Синнер в интервью на корте.

Медведев, в свою очередь, предложил Яннику почаще встречаться в финалах. В том числе и в концовке текущего сезона.