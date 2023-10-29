Русского финала в Вене не будет: Медведев обыграл Циципаса, но Синнер сломил сопротивление Рублёва

Даниил Медведев в девятый раз за карьеру одолел Стефаноса Циципаса и пробился в финал турнира ATP 500 в Вене. В первом сете отечественный теннисист отыграл три брейк-пойнта и взял подачу соперника в седьмом гейме, а во втором сломил сопротивление на тай-брейке. Благодаря этому он одержал 64-ю победу в сезоне и превзошёл лидировавшего по этому показателю Карлоса Алькараса. За очередной титул он поборется с Янником Синнером, который также в двух партиях дожал Андрея Рублёва. При этом пути россиянина и итальянца пересекутся в 2023 году в решающем матче уже в четвёртый раз.

Российские теннисисты на этой неделе очень неплохо выглядят на турнире ATP-500 в Вене. Сразу двое — Даниил Медведев и Андрей Рублёв — добрались до полуфинала. Если бы не сетка соревнований, то легко мог оказаться в четвёрке сильнейших и Карен Хачанов, однако накануне ему пришлось сражаться с третьей ракеткой мира и справиться с соотечественником не удалось.

Медведев в Австрии защищает титул, завоёванный в прошлом году, и очень близок к тому, чтобы повторить успех. Впрочем, путь к решающему матчу получился у него непростым. Только в третьем сете он вырвал победу у Хачанова, столь же изматывающим оказалось противостояние с Григором Димитровым. Лишь первая встреча с французом Артюром Фисом завершилась в двух партиях (6:4, 6:2).

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Не стоило ждать лёгкой прогулки и от поединка со Стефаносом Циципасом. Грек в августе выиграл титул в Лос-Карбосе, а также дошёл до финала Australian Open. Тем не менее, его болельщики, да и он сам, явно рассчитывали на большее, и некоторые даже связали отсутствие прогресса с романтическими отношениями: теннисист начал встречаться с Паолой Бадосой, которая в Вене поддерживала возлюбленного с трибун. Однако в последние несколько недель спортсмен вновь набрал форму. Так, в Антверпене он добрался до полуфинала.

У противостояния Медведева и Циципаса богатая история. Они выходили на корт друг против друга уже 12 раз, и в восьми верх брал россиянин. В 2023-м году соперники встречались на грунтовом турнире в Италии, и тогда со счётом 7:5, 7:5 в упорной борьбе сильнее оказался Даниил.

Причём, матчи теннисистов неоднократно сопровождались неспортивными инцидентами: то третья ракетка мира обвинял папу Стефаноса в коучинге, то сам грек просил маму уйти с корта и не разговаривать с ним по-русски, чтобы Медведев не подслушивал их диалоги. Не раз атлеты устраивали «обмен любезностями» и после игр.

В Вене обошлось без подобных эпизодов. Недовольство полуфиналистов вызывали разве что не самые качественные мячи, которые «ломались» после их мощных ударов. Немного увереннее поначалу выглядел Циципас, который удачно ходил к сетке, а его оппонент никак не мог пристреляться с бекхэнда, отправляя мяч слишком высоко. В итоге в четвёртом гейме грек даже заработал двойной брейк-пойнт. Однако Медведев хладнокровно сделал «ровно», а затем взял свою подачу.

Спустя несколько минут в зеркальной ситуации оказался Стефанос. На этот раз россиянин повёл 40:15 на приёме, но в отличие от Даниила его оппонент отыграл только одно очко. После этого третья ракетка мира спокойно, без нервов довёл дело до победы в партии — 6:4. Удивительно, но по статистике в ней лучше оказался грек. Он совершил девять виннеров при двух невынужденных ошибках, у Медведева же в обоих графах красовалась цифра пять.

После перерыва ситуация на корте не изменилась. Циципас продолжил терзать соперника выходами к сетке: всего за матч у него их было 39, и 30 закончились успешно. Однако нужного результата на приёме это не приносило, россиянин благодаря хорошей первой подаче (72%) в решающие моменты брал свои очки. В то же время Медведев за сет трижды имел возможность сделать брейк, но соперник каждый раз спасал ситуацию. Не повлиял на игру и медицинский тайм-аут, взятый третьей ракеткой мира: у него в очередной раз пошла кровь из носа.

В итоге всё решилось на тай-брейке, на котором Даниил повёл и заработал матчбол, но реализовать его не смог, неожиданно допустив двойную. Однако воспользоваться подарком и совершить камбэк у Стефаноса не получилось. На своей подаче он кроссом с форхенда не попал по ширине. Второй свой шанс россиянин не упустил — 8:6.

Таким образом, Медведев одержал 64-ю победу в сезоне и стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя испанца Карлоса Алькараса. Надо отметить, что данный результат ещё и личный рекорд россиянина. В 2023 году он выиграл 63 матча.

Увы, не смог поддержать соотечественника Рублёв. В Вене до субботы он испытал проблемы только в противостоянии с Александром Зверевым, которое продлилось все три партии. Однако в полуфинале ему достался куда более сложный соперник, чем Медведеву. 22-летний Янник Синнер совсем недавно оставил Даниила без трофея в Пекине, заставив россиянина капитулировать благодаря великолепной подаче.

Однако в начале матча с Андреем она была не таким грозным оружием, поскольку первый мяч проходил у итальянца только в 56% случаев, хотя он и совершил четыре эйса. В итоге в шестом гейме Рублёв сумел заработать два брейк-пойнта и один из них уверенно реализовал.

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При счёте 5:2 пятая ракетка мира отправился подавать на сет, и неожиданно дрогнул, допустив несколько нехарактерных для себя ошибок. Этим сразу же воспользовался итальянец, вернув в игру равенство. Неточности в действиях Рублёва продолжились и в следующем его гейме. После очередного неудачного розыгрыша он начал громко ругаться, за что даже получил предупреждение от арбитра. Но выплеск эмоций не помог: Синнер всё же сделал ещё один брейк, а вместе с ним взял и сет — 6:4.

Во второй партии Андрей всё же сумел взять себя в руки: первая подача проходила ещё лучшем, чем раньше (76%), и итальянцу ничего не удавалось с ней сделать. Однако стоило Рублёву при счёте 4:4 несколько раз воспользоваться вторым мячом, как Янник сразу заработал брейк-пойнт и тут же его реализовал.

Ситуация выглядела для россиянина катастрофично. Ведь на приёме у него мало что получалось (за партию Синнер отдал всего 12 очков из 41-го), однако соперник, отправившись подавать на матч, также неожиданно, как и Рублёв ранее, разволновался и в самый неподходящий момент допустил первую за встречу двойную ошибку.

В итоге победитель партии определялся на тай-брейке. Россиянин сумел выйти вперёд 4:2, но затем Янник всё-таки включился и заработал матчбол. Справиться с нервами не смог уже Рублёв. Решающее очко он отдал, совершив вторую в игре двойную.

Так что теперь очередь Медведева взять реванш у Синнера за поражение в Пекине. И судя по полуфиналам, шансы у Даниила очень неплохие, поскольку в Китае на игру россиянина, по мнению экспертов, негативно влияло в том числе медленное покрытие, которое нивелировало сильные стороны теннисиста. Кроме того, в двух других матчах за титул в этом году — в Майами и Роттердаме — сильнее был отечественный спортсмен.