RT в Telegram
Подпишись

Звонарёва с Зигемунд попали в группу «Махауаль» на парном Итоговом турнире WTA

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вера Звонарёва с немкой Лаурой Зигемунд попали в группу «Махауаль» по результатам жеребьёвки парного Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщается на сайте WTA, в группу «Махауаль», помимо Звонарёвой и Зигемунд, попали американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, а также канадка Габриэла Дабровски с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

В параллельном квартете «Майя Каан» выступят австралийка Сторм Хантер с бельгийкой Элизой Мертенс, японки Сюко Аояма и Эна Сибахара, американка Дезире Кравчик с голландкой Деми Схюрс и американка Николь Мелихар-Мартинес с австралийкой Эллен Перес.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана попали в одну группу на Итоговом турнире WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить