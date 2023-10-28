Звонарёва с Зигемунд попали в группу «Махауаль» на парном Итоговом турнире WTA
Как сообщается на сайте WTA, в группу «Махауаль», помимо Звонарёвой и Зигемунд, попали американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, а также канадка Габриэла Дабровски с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.
В параллельном квартете «Майя Каан» выступят австралийка Сторм Хантер с бельгийкой Элизой Мертенс, японки Сюко Аояма и Эна Сибахара, американка Дезире Кравчик с голландкой Деми Схюрс и американка Николь Мелихар-Мартинес с австралийкой Эллен Перес.
Итоговый турнир WTA пройдёт с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).
Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана попали в одну группу на Итоговом турнире WTA.