Звонарёва с Зигемунд попали в группу «Махауаль» на парном Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва с немкой Лаурой Зигемунд попали в группу «Махауаль» по результатам жеребьёвки парного Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщается на сайте WTA, в группу «Махауаль», помимо Звонарёвой и Зигемунд, попали американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, а также канадка Габриэла Дабровски с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

В параллельном квартете «Майя Каан» выступят австралийка Сторм Хантер с бельгийкой Элизой Мертенс, японки Сюко Аояма и Эна Сибахара, американка Дезире Кравчик с голландкой Деми Схюрс и американка Николь Мелихар-Мартинес с австралийкой Эллен Перес.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана попали в одну группу на Итоговом турнире WTA.