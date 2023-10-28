Рыбакина и Соболенко попали в одну группу на Итоговом турнире WTA
Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA в Канкуне
Как сообщается на сайте WTA, в группу «Бакалар», помимо Рыбакиной и Соболенко, также попали американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари.
В параллельном квартете «Четумаль» выступят полька Ига Швёнтек, американка Кори Гауфф, туниска Онс Жабер и чешка Маркета Вондорушова.
Итоговый турнир WTA пройдёт с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову на малом Итоговом турнире WTA.