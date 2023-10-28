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Рыбакина и Соболенко попали в одну группу на Итоговом турнире WTA

Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA в Канкуне

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана попали в одну группу по результатам жеребьёвки Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщается на сайте WTA, в группу «Бакалар», помимо Рыбакиной и Соболенко, также попали американка Джессика Пегула и гречанка Мария Саккари.

В параллельном квартете «Четумаль» выступят полька Ига Швёнтек, американка Кори Гауфф, туниска Онс Жабер и чешка Маркета Вондорушова.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову на малом Итоговом турнире WTA.

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