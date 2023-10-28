Касаткина проиграла Хаддад-Майе в полуфинале малого Итогового турнира WTA
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Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 4:6, 1:6.
26-летняя россиянка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
В финале малого Итогового турнира WTA бразильская теннисистка встретится с победительницей игры между китаянками Чжу Линь и Чжэн Циньвэнь.
Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана попали в одну группу по результатам жеребьёвки Итогового турнира WTA.