Касаткина проиграла Хаддад-Майе в полуфинале малого Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от бразильянки Беатрис Хаддад-Майя в матче 1/2 финала малого Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хэнцине (Китай).

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 4:6, 1:6.

26-летняя россиянка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В финале малого Итогового турнира WTA бразильская теннисистка встретится с победительницей игры между китаянками Чжу Линь и Чжэн Циньвэнь.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана попали в одну группу по результатам жеребьёвки Итогового турнира WTA.