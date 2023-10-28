RT в Telegram
Подпишись

Тарпищев считает закономерной победу Медведева над Циципасом

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом.
Тарпищев считает закономерной победу Медведева над Циципасом
  • Gettyimages.ru

«Даня стабильно проводит турнир и вышел в финал без нервов. Сегодня он реально был сильнее Циципаса и выиграл по делу. Сам подавал удачно, играл цепче, длиннее — победа закономерна», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Россиянин одолел грека со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

В финале турнира Медведев встретится с победителем встречи Андрей Рублёв (Россия) — Янник Синнер (Италия).

Призовой фонд турнира составит €2 409 835.

Ранее сообщалось, что Медведев стал единоличным лидером по числу побед в сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить