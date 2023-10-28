Тарпищев считает закономерной победу Медведева над Циципасом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом.

«Даня стабильно проводит турнир и вышел в финал без нервов. Сегодня он реально был сильнее Циципаса и выиграл по делу. Сам подавал удачно, играл цепче, длиннее — победа закономерна», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Россиянин одолел грека со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

В финале турнира Медведев встретится с победителем встречи Андрей Рублёв (Россия) — Янник Синнер (Италия).

Призовой фонд турнира составит €2 409 835.

Ранее сообщалось, что Медведев стал единоличным лидером по числу побед в сезоне.