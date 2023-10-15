Драматичная развязка: Рублёв проиграл Хуркачу в финале «Мастерса» в Шанхае, но почти отобрался на Итоговый турнир ATP

Андрей Рублёв не сумел выиграть второй «Мастерс» в карьере, уступив в финале турнира в Шанхае поляку Хуберту Хуркачу в трёх сетах. При этом на тай-брейке решающей партии россиянин вёл со счётом 5:2, но позволил сопернику отыграться, после чего ещё не реализовал матчбол. Тем не менее в обновлённом рейтинге ATP 25-летний спортсмен вернётся на пятую строчку, которую покинул в феврале этого года. Также он фактически гарантировал себе выход на Итоговый турнир в Турине.

Для Андрея Рублёва финал турнира в Шанхае стал уже 23-м в карьере и шестым в нынешнем сезоне. В активе 25-летнего отечественного теннисиста к этому моменту было 14 титулов, два из которых завоёваны в этом году. Причём впервые седьмой ракетке мира покорился турнир из серии «Мастерс»: в Монте-Карло он в упорном поединке одолел Хёльгера Руне.

К решающему матчу в Китае россиянин подошёл, не уступив соперникам ни единого сета и лишь однажды затянув дело до тай-брейка. Сыграть в теннисную рулетку россиянину пришлось в первой партии полуфинала с Григором Димитровым, с чем он успешно справился. Уверенность, с которой Андрей отправлял соперников на отдых, равно как и преимущество в рейтинге делали его фаворитом финала, где его соперником стал Хуберт Хуркач.

Также по теме В борьбе с нервами: Рублёв победил Димитрова и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае Андрей Рублёв во второй раз в сезоне поборется за титул турнира серии «Мастерс». В полуфинале соревнований в Шанхае он не без труда...

Перед этой встречей у поляка наблюдалась весьма интересная статистика: из восьми решающих матчей на разных уровнях он проиграл всего один — в Монреале-2022, когда не справился с Пабло Карреньо Бустой. А среди тех, кого он обыгрывал в борьбе за титулы, были Даниил Медведев, Янник Синнер и Себастьян Корда. Увы, переломить эту тенденцию не удалось и Рублёву.

Поляк при движении по сетке в Шанхае испытал больше сложностей: на три сета растянулись противостояния с Чжан Чжичжэнем и Фабио Марожаном. Но на готовности к финалу это никоим образом не сказалось. Более того, именно за ним остался первый сет встречи. Для этого Хуберту хватило лишь одного брейка, который случился в шестом гейме. В нём Рублёв, хотя и отчаянно боролся, сорвал несколько ударов в довольно безобидных ситуациях, что и привело к проигрышу своей подачи, а в итоге и сета. Зацепиться за «чужой» гейм россиянину никак не удавалось, так как Хуркач сыпал эйсами, как из рога изобилия. Только в первой партии на его счету их было семь.

Во втором игровом отрезке процент попадания первым мячом у поляка упал с 80 до 57, что и позволило Андрею побороться на приёме. Причём свой брейк он сделал довольно быстро, уже во втором гейме, а затем уверенно удерживал преимущество до конца сета. Он завершился с тем же счётом, что и первый (6:3), но уже в пользу Рублёва.

Судьба трофея должна была решиться в третьей партии, где Андрей до определённого момента владел преимуществом. «Свои» геймы он брал достаточно быстро и уверенно, а на приёме зачастую создавал проблемы поляку. Рублёв первым сумел заработать брейк-поинт в третьем гейме, однако соперник вновь включил режим пушечной подачи — два эйса и выбивающий мяч позволили ему сохранить очко.

После этого теннисисты шли вровень, но при счёте 5:4 в пользу Хуберта у россиянина внезапно сдали нервы. После неудачного розыгрыша он налетел на фотографов, сидящих вдоль корта, и стал возмущённо кричать. Андрею не понравилось, что кто-то из них двигался во время игры и отвлекал его. Арбитру на вышке пришлось сделать предупреждение теннисисту, хотя он и согласился с тем, что действия зрителей были неподобающими.

Между тем Хуркач заработал матчбол, но весьма кстати у Рублёва прошла подача навылет, хотя и на тоненького — мяч едва зацепил центральную линию. После этого нервозность несколько улеглась, теннисисты обменялись ещё двумя геймами, и матч всё-таки перешёл в тай-брейк.

С первого же розыгрыша инициативу в свои руки взял Рублёв, спокойно сыграв на приёме и дождавшись ошибки от соперника. Затем он выиграл два очка на своей подаче, а после смены сторон вёл уже 5:2 благодаря ещё одной ошибке Хуберта. Но после этого концентрация Рублёва невероятным образом улетучилась, и он стал совершать совсем ненужные ошибки на ровном месте. Тем не менее при счёте 6:5 у Андрея ещё был шанс завершить матч в свою пользу, но поляк отыгрался эйсом, а затем заработал и несколько матчболов.

Правда, с реализацией у него возникли проблемы — сначала Хуберт ошибся с форхенда, который подводил его на протяжении всего матча, а потом попал по мячу ободом ракетки и отправил его в аут. Однако обратить оплошности соперника в свою пользу Рублёву также не удалось — на своей подаче после длительного обмена ударами с задней линии он попал в сетку и подарил поляку второй титул на «Мастерсах» в карьере. Россиянин был так расстроен и зол на итоговый результат, что несколько раз изо всех сил ударил себя ракеткой по ноге.

По мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, отечественный теннисист не справился с психологическим давлением в матче.

«Рублёв очень хотел выиграть трофей, однако психологическое давление этой встречи его подкосило. Его атакующая манера игры в совокупности с коронным ударом с забеганием в какой-то момент начинают становиться крайне рискованными. Полагаю, что Андрей просто перегорел. Он позволял себе допускать больше ошибок, чем обычно», — заявил специалист в разговоре с RT.

По его мнению, спортсмен продолжает расти и прибавлять в качестве игры, что заметно в том числе по сравнению с прошлым годом.

«Его победа в финале «Мастерса» в Монте-Карло является знаменательным событием. Ему не хватает буквально полшага до победы в турнире Большого шлема. Сейчас он подходит к своему лучшему времени в теннисе, и следующие два года должны стать для него определяющими», — подчеркнул он.

Очень обидным назвала поражение Рублёва в Шанхае Анна Дмитриева. По её мнению, турнир складывался для соотечественника весьма удачно, так как все сильнейшие соперники вылетели ещё на середине.

«У Андрея был шикарный шанс выиграть крупный турнир, он оставался главным фаворитом. К сожалению, Рублёв не воспользовался этой возможностью. Наверное, ему будет обидно сейчас. Очень неприятно проигрывать такие финалы. Все слишком рано начали писать о том, что он может стать четвёртой ракеткой мира. Андрей ещё не сыграл, а уже все написали. Вот он и проиграл», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Несмотря на болезненное поражение в финале, выступление в Шанхае скорее можно оценить для Рублёва позитивно. В понедельник впервые с февраля он вернётся на пятую строчку мирового рейтинга, которую покинул в феврале этого года. Также можно почти с полной уверенностью говорить о том, что россиянин выступит на Итоговом турнире ATP. Формально ему для этого необходимо набрать всего несколько сотен баллов в Чемпионской гонке, где он занимает пятое место, а также не пропустить вперёд сразу четверых соперников, находящихся на более низких позициях. В нынешней форме решить эту задачу ему не составит труда.