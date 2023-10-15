Дмитриева: у Рублёва был шикарный шанс выиграть «Мастерс»

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва в финале «Мастерса» в Шанхае.

«Очень обидное поражение Андрея. «Мастерс» в Шанхае сложился для Рублёва достаточно удачно. У Андрея был шикарный шанс выиграть крупный турнир, он оставался главным фаворитом. К сожалению, Рублёв не воспользовался этой возможностью», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Россиянин проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс».

Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP.