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Дмитриева: у Рублёва был шикарный шанс выиграть «Мастерс»

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18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва в финале «Мастерса» в Шанхае.
Дмитриева: у Рублёва был шикарный шанс выиграть «Мастерс»
  • Gettyimages.ru
  • © Fred Lee

«Очень обидное поражение Андрея. «Мастерс» в Шанхае сложился для Рублёва достаточно удачно. У Андрея был шикарный шанс выиграть крупный турнир, он оставался главным фаворитом. К сожалению, Рублёв не воспользовался этой возможностью», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Россиянин проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс».

Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP. 

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