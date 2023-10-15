Дмитриева: у Рублёва был шикарный шанс выиграть «Мастерс»
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«Очень обидное поражение Андрея. «Мастерс» в Шанхае сложился для Рублёва достаточно удачно. У Андрея был шикарный шанс выиграть крупный турнир, он оставался главным фаворитом. К сожалению, Рублёв не воспользовался этой возможностью», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».
Россиянин проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс».
Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP.