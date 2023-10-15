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Янчук считает, что Рублёв перегорел в финальном матче «Мастерса» с Хуркачем

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении Андрея Рублёва в финальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае от поляка Хуберта Хуркача.
Янчук считает, что Рублёв перегорел в финальном матче «Мастерса» с Хуркачем
  • globallookpress.com
  • © Wang Lili/XinHua

«Не скажу, что полуфинал с Димитровым действительно измотал Андрея, что он не смог полностью восстановиться к главному матчу турнира. В какой-то мере это действительно возможно, но основная причина его поражения кроется не в этом. Рублёв очень хотел выиграть трофей, однако психологическое давление этой встречи его подкосило. Его атакующая манера игры в совокупности с коронным ударом с забеганием в какой-то момент начинает становиться крайне рискованной. Полагаю, что Андрей просто перегорел. Он позволял себе допускать больше ошибок, чем обычно. Рублёв пока не дорос до уровня ведущих теннисистов», — заявил Янчук RT.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл четвёртый финал турнира ATP в 2023 году.

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