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Янчук считает, что Рублёв проиграл Хуркачу из-за большого желания победить

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение касательно поражения российского теннисиста Андрея Рублёва в финале теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Янчук считает, что Рублёв проиграл Хуркачу из-за большого желания победить
  • Gettyimages.ru
  • © Fred Lee

«Я ожидал, что Рублёв победит: всё-таки он в последнее время шёл по восходящей. Андрей немного нервничает и каждый раз много ошибается в начале матча. Он очень хочет выиграть, горит этим, но потом успокаивается и играет чётко. В этот раз не хватило спокойствия», — цитирует Янчука РИА Новости.

Россиянин проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс».

Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP. 

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