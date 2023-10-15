Янчук считает, что Рублёв проиграл Хуркачу из-за большого желания победить
- Gettyimages.ru
- © Fred Lee
«Я ожидал, что Рублёв победит: всё-таки он в последнее время шёл по восходящей. Андрей немного нервничает и каждый раз много ошибается в начале матча. Он очень хочет выиграть, горит этим, но потом успокаивается и играет чётко. В этот раз не хватило спокойствия», — цитирует Янчука РИА Новости.
Россиянин проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Таким образом, Хуркач второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс».
Ранее сообщалось, что Рублёв вернётся на пятое место мирового рейтинга ATP.