Рублёв станет четвёртой ракеткой мира, если выиграет турнир в Шанхае
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25-летний теннисист из России поднимется на четвёртое место в случае победы на «Мастерсе» в Шанхае.
Рублёв занимает в данный момент седьмую строчку рейтинга.
В полуфинале турнира россиянин одержал победу над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 7:6, 6:3. Рублёв в финале турнира встретится с поляком Хубертом Хуркачем.
Ранее Рублёв поделился впечатлениями от победы над Димитровым в полуфинале турнира в Шанхае.