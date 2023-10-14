Рублёв станет четвёртой ракеткой мира, если выиграет турнир в Шанхае

Россиянин Андрей Рублёв может значительно улучшить свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в начале будущей недели.

25-летний теннисист из России поднимется на четвёртое место в случае победы на «Мастерсе» в Шанхае.

Рублёв занимает в данный момент седьмую строчку рейтинга.

В полуфинале турнира россиянин одержал победу над Григором Димитровым из Болгарии со счётом 7:6, 6:3. Рублёв в финале турнира встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее Рублёв поделился впечатлениями от победы над Димитровым в полуфинале турнира в Шанхае.