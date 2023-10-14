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Рублёв — о победе над Димитровым: нелегко выигрывать матчи у друзей

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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от победы над болгарином Григором Димитровым в полуфинале турнира в Шанхае (Китай).
Рублёв — о победе над Димитровым: нелегко выигрывать матчи у друзей
  • Gettyimages.ru

«Нелегко выигрывать матчи у друзей, потому что чувства двоякие — тебе грустно, но в то же время ты хочешь победить. Это смесь чувств», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В полуфинале турнира россиянин одержал победу над Димитровым со счётом 7:6, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 49 минут.

Таким образом, Рублёв в финале турнира встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова проиграла Лейле Фернандес и не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге.

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