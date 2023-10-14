Рублёв — о победе над Димитровым: нелегко выигрывать матчи у друзей
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«Нелегко выигрывать матчи у друзей, потому что чувства двоякие — тебе грустно, но в то же время ты хочешь победить. Это смесь чувств», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
В полуфинале турнира россиянин одержал победу над Димитровым со счётом 7:6, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 49 минут.
Таким образом, Рублёв в финале турнира встретится с поляком Хубертом Хуркачем.
Ранее сообщалось, что Анна Блинкова проиграла Лейле Фернандес и не смогла пробиться в финал турнира в Гонконге.