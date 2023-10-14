В борьбе с нервами: Рублёв победил Димитрова и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае

Андрей Рублёв во второй раз в сезоне поборется за титул турнира серии «Мастерс». В полуфинале соревнований в Шанхае он не без труда взял верх над Григором Димитровым. В первой партии соперники не уступали друг другу, а ключевой оказалась ошибка соперника на тай-брейке на своей подаче при счёте 7:8. Во второй же переломным стал четвёртый гейм на подаче болгарина, после которого россиянин наконец поверил в себя и начал действовать безошибочно. Не смогли поддержать соотечественника девушки. Дарья Касаткина разгромно уступила Барборе Крейчиковой в Чжэнчжоу, не сумев вернуться в игру после медицинского тайм-аута чешки. А Анна Блинкова не справилась с канадкой Лейлой Фернандес в Гонконге.

Второй финал «Мастерса» за год

Андрей Рублёв уже после третьего круга остался единственным россиянином в сетке «Мастерса» в Шанхае. Достаточно быстро соревнования покинули Даниил Медведев, не успевший восстановиться после финала «пятисотника» в Пекине с Янником Синнером, и Карен Хачанов, который не смог справиться с Григором Димитровым.

Впрочем, во втором случае нужно отметить отличную игру болгарина. Он подошёл к турниру в великолепной форме и, помимо спортсмена из РФ, победил в Китае ещё и первую ракетку мира Карлоса Алькараса, не оставив испанцу шансов в решающем сете.

Именно с Димитровым за выход в финал предстояло сразиться и Рублёву, который, в свою очередь, на «Мастерсе» легко прошёл французов Андриана Маннарино и Уго Умбера. А самым упорным для него получился поединок с американцем Томми Полом: Андрей дважды сумел сделать брейк лишь в 11-м гейме при счёте 5:5, чего оказалось достаточно.

Что касается противостояния с Григором, то спортсмены выходили на корт друг против друга шесть раз и каждый выиграл по три матча. Поэтому встреча в Шанхае обещала быть очень интересной. Так и получилось.

Первые пять геймов соперники без видимых проблем брали свои очки. Однако затем при 3:2 на подаче Рублёва болгарин неожиданно заработал тройной брейк-пойнт. Андрей сумел вовремя собраться и довести дело до «ровно». Но Димитров не сдавался. Его сопернику понадобилось ещё восемь розыгрышей, чтобы всё же сравнять счёт в сете.

При этом в одном из эпизодов россиянин совершил двойную. Она никак не повлияла на итоговый результат, тем не менее заставила теннисиста выплеснуть эмоции. Он начал дискутировать со своим наставником Альберто Мартином, который к такому поведению своего подопечного привык и каждый раз старался его успокоить.

Кроме того, обоих спортсменов нервировал летавший рядом с кортом дрон. Они неоднократно обращались к главному арбитру матча с просьбой убрать летательный объект. «Четыре раза он помешал мне», — возмущался Димитров.

Однако решить проблему удалось только ближе к концу первой партии, которая в итоге завершилась на тай-брейке, хотя Рублёв сумел взять гейм на приёме и выходил подавать на сет, но Григор всё-таки спасся. А Андрей только разводил руками и спрашивал тренера, как справляться с соперником. Рецепт испанца оказался несложным. «Просто поверь в себя», — повторял Мартин.

И эта уверенность наставника помогла: седьмая ракетка мира всё-таки выиграла партию. Однако надо отметить, что и Димитров, измотанный соперниками в предыдущих раундах, начал ошибаться, отдав четыре очка на своей подаче из восьми (9:7).

Второй сет стартовал кошмарно для Рублёва. Григор сразу же сделал брейк и повёл 2:0, а россиянин продолжал нервничать и вместе с тем допускать неточности. Решающим оказался четвёртый гейм на подаче Димитрова, который в этот момент из-за усталости, похоже, немного потерял концентрацию, допустив двойную, а затем угодив в сетку. Ещё пара попаданий в аут, и счёт сравнялся — 2:2.

Казалось бы, для болгарина ещё ничего не потеряно. Однако затем Андрей взял свою подачу под ноль и психологически переломил ход противостояния. Россиянин наконец-то прислушался к словам тренера и поверил в себя: у него начали попадать в корт все, даже самые рискованные мячи. А Димитров, напротив, внутренне сдался и стал совершать нетипичные для себя ошибки. Решающее очко в матче Рублёв заработал великолепным эйсом, взяв гейм под ноль — 6:3.

Григор, хоть и был очень расстроен, с улыбкой поздравил соперника с победой. Всё же теннисисты за пределами корта хорошо общаются. Теперь в финале соревнования Андрею предстоит сразиться с Хубертом Хуркачем, который в субботу справился с обидчиком Медведева — Себастьяном Кордой. При этом специалисты считают именно россиянина фаворитом встречи. По словам заслуженного тренера России Виктора Янчука, болельщиков ждёт в первую очередь психологическая дуэль.

«Если Рублёв сыграет более уверенно и спокойно, то мастерства хватит на Хуркача. По уровню игры они примерно равны, но удар Андрея справа — это его козырь. Рублёв более опытный и именитый теннисист, чем Хуркач. Верим, что он не дрогнет в финале и сможет победить», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Для седьмой ракетки мира это уже второй матч за титул в турнире серии «Мастерс» в текущем сезоне и четвёртый в карьере. Весной он завоевал трофей в Монте-Карло, справившись с Хольгером Руне.

Без шансов для Касаткиной и Блинковой

Не сумели поддержать соотечественника и выйти в финалы своих турниров Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Первая ракетка России в Чжэнчжоу и вовсе не смогла ничего противопоставить Барборе Крейчиковой, хотя встреча началась с равной борьбы: во втором гейме девушки провели 30 (!) розыгрышей, но чешка всё же не реализовала ни один из шести брейк-пойнтов.

Однако так продолжалось вплоть до того момента, пока оппонентка при 4:3 в свою пользу не взяла медицинский тайм-аут: у 27-летней спортсменки возникли проблемы со ступнёй, и помощь ей оказывал физиотерапевт. Пауза получилась достаточно долгой, и она, похоже, выбила Касаткину из игрового ритма. После этого теннисистка не смогла взять ни одного гейма, несмотря на хорошую подачу первым мячом (83%). Это нисколько не смущало Крейчикову, которая во втором сете на приёме взяла 14 очков из 21 и в итоге повесила сопернице баранку.

Единственная возможность у россиянки была в пятом гейме. Однако ведя 40:15, она довела всё до «ровно» и далее снова спасалась от брейк-пойнтов Барборы.

Не лучшим образом сложился и полуфинал у Анны Блинковой. Она встречалась с Лейлой Фернандес, занимающей 60-е место в мировом рейтинге, на турнире WTA 250 в Гонконге. Канадка спокойно выиграла первый сет. Пока россиянка пыталась приспособиться к подаче оппонентки, она уверенно брала свои геймы под ноль. При этом на приёме сумела сделать важный брейк в середине партии, а затем ещё раз — в концовке.

Блинкова не сдавалась, и во втором сете у Лейлы было куда больше проблем, чем в начале матча. Однако всё же канадка имела преимущество, а в 10-м гейме упустила четыре матчбола. Увы, это спасение не придало Анне дополнительных сил. Следующую свою подачу она отдала под ноль, а вместе с ней и матч.