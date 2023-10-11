Игрока в настольный теннис дисквалифицировали за употребление алкоголя

Федерация настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала игрока Василия Филатова за употребление алкогольного напитка во время матча командного Кубка России между командами Владимирской области и Санкт-Петербурга.

Как сообщается на сайте ФНТР, спортивно-дисциплинарная комиссия отстранила Филатова от соревнований с 3 октября 2023 по 2 апреля 2024 года.

При этом игрок получил условную дисквалификацию с 3 апреля по 2 октября 2024 года.

По ходу игры Филатов, представляющий Владимирскую область, находясь на командной скамейке, употребил алкогольный напиток. Главный судья турнира, узнав об инциденте, отстранил спортсмена до конца соревнований.

Ранее сообщалось, что российские игроки в настольный теннис смогут выступать на международных соревнованиях.