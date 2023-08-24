Российские игроки в настольный теннис смогут выступать на международных соревнованиях
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«Было предложено согласиться с особыми дополнительными условиями участия. Никаких политических требований нет, но нужно согласиться с мирной миссией МОК.
В настоящий момент в электронную систему вносится вкладка «независимый нейтральный спортсмен», — приводит слова Маркова ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее ФТАР предложила альтернативный вариант декларации для допуска российских атлетов.