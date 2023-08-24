Российские игроки в настольный теннис смогут выступать на международных соревнованиях

Вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков заявил, что россияне смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

«Было предложено согласиться с особыми дополнительными условиями участия. Никаких политических требований нет, но нужно согласиться с мирной миссией МОК.

В настоящий момент в электронную систему вносится вкладка «независимый нейтральный спортсмен», — приводит слова Маркова ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее ФТАР предложила альтернативный вариант декларации для допуска российских атлетов.