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Российские игроки в настольный теннис смогут выступать на международных соревнованиях

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Вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков заявил, что россияне смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.
Российские игроки в настольный теннис смогут выступать на международных соревнованиях
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«Было предложено согласиться с особыми дополнительными условиями участия. Никаких политических требований нет, но нужно согласиться с мирной миссией МОК.

В настоящий момент в электронную систему вносится вкладка «независимый нейтральный спортсмен», — приводит слова Маркова ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее ФТАР предложила альтернативный вариант декларации для допуска российских атлетов.

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