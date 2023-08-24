ФТАР предложила альтернативный вариант декларации для допуска российских атлетов

Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) предложила Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) вариант для допуска российских спортсменов на международные турниры.

«Российским атлетам предлагают в обмен на допуск до международных соревнований подписывать декларацию, которая противоречит Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушает права человека. IWF по указке выполняет рекомендацию МОК — не допустить россиян к чемпионату мира 2023 года в Саудовской Аравии. Хотя эти соревнования вне компетенции МОК», — приводит слова главы организации Максима Агапитова Telegram-канал ФТАР.

В августе IWF не допустила российских спортсменов к чемпионату мира, который состоится с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии, в нейтральном статусе.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

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