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ФТАР предложила альтернативный вариант декларации для допуска российских атлетов

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Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) предложила Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) вариант для допуска российских спортсменов на международные турниры.
ФТАР предложила альтернативный вариант декларации для допуска российских атлетов
  • РИА Новости

«Российским атлетам предлагают в обмен на допуск до международных соревнований подписывать декларацию, которая противоречит Олимпийской хартии, уставу международной федерации и нарушает права человека. IWF по указке выполняет рекомендацию МОК — не допустить россиян к чемпионату мира 2023 года в Саудовской Аравии. Хотя эти соревнования вне компетенции МОК», — приводит слова главы организации Максима Агапитова Telegram-канал ФТАР.

В августе IWF не допустила российских спортсменов к чемпионату мира, который состоится с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии, в нейтральном статусе.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее президент Международной боксёрской ассоциации Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК.

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