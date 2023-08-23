Кремлёв рассказал о конфликте с МОК

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал о конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Руководство МОК полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. У нас нет проблем с олимпийским движением. Есть проблемы с персоналиями. Всем уже надоел этот цирк», — цитирует Кремлёва «Чемпионат».

Напомним, что в июне МОК принял решение не возвращать признание IBA в связи с допуском россиян.

Кроме того, олимпийский комитет рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Кремлёв призвал национальные федерации не поддаваться панике из-за решений МОК.