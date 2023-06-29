Глава IBA Кремлёв призвал национальные федерации не поддаваться панике из-за решений МОК

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв выступил с обращением к национальным федерациям из-за решений Международного олимпийского комитета (МОК).

«Среди национальных федераций не должно быть паники. Ситуация остаётся стабильной. Мы продолжаем поддерживать спортсменов, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал. IBA по-прежнему будет поддерживать все национальные федерации», — говорится в письме.

МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.

Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Поздняков назвал отказ признать IBA ущербом олимпизму.