Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава IBA Кремлёв призвал национальные федерации не поддаваться панике из-за решений МОК

Короткая ссылка
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв выступил с обращением к национальным федерациям из-за решений Международного олимпийского комитета (МОК).
Глава IBA Кремлёв призвал национальные федерации не поддаваться панике из-за решений МОК
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Среди национальных федераций не должно быть паники. Ситуация остаётся стабильной. Мы продолжаем поддерживать спортсменов, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал. IBA по-прежнему будет поддерживать все национальные федерации», — говорится в письме.

МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.

Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Поздняков назвал отказ признать IBA ущербом олимпизму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить