Глава IBA Кремлёв призвал национальные федерации не поддаваться панике из-за решений МОК
- РИА Новости
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«Среди национальных федераций не должно быть паники. Ситуация остаётся стабильной. Мы продолжаем поддерживать спортсменов, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал. IBA по-прежнему будет поддерживать все национальные федерации», — говорится в письме.
МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.
Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее Поздняков назвал отказ признать IBA ущербом олимпизму.