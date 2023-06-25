Поздняков назвал отказ признать IBA ущербом олимпизму

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на отказ Международного олимпийского комитета (МОК) признать Международную ассоциацию бокса (IBA).

«Я считаю, что подобные демарши не красят международный спорт. Любые подобные скандалы наносят ущерб международному олимпийскому движению. IBA сейчас находится в сложных отношениях с МОК, а также дзюдо», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) 22 июня лишил IBA статуса признания. Международная ассоциация бокса может оспорить в суде решение МОК.

Ранее Умар Кремлёв заявил, что руководство МОК замешано в финансовых махинациях.