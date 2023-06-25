Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Поздняков назвал отказ признать IBA ущербом олимпизму

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на отказ Международного олимпийского комитета (МОК) признать Международную ассоциацию бокса (IBA).
Поздняков назвал отказ признать IBA ущербом олимпизму
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что подобные демарши не красят международный спорт. Любые подобные скандалы наносят ущерб международному олимпийскому движению. IBA сейчас находится в сложных отношениях с МОК, а также дзюдо», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) 22 июня лишил IBA статуса признания. Международная ассоциация бокса может оспорить в суде решение МОК.

Ранее Умар Кремлёв заявил, что руководство МОК замешано в финансовых махинациях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить