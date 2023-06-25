Поздняков назвал отказ признать IBA ущербом олимпизму
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«Я считаю, что подобные демарши не красят международный спорт. Любые подобные скандалы наносят ущерб международному олимпийскому движению. IBA сейчас находится в сложных отношениях с МОК, а также дзюдо», — цитирует Позднякова РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) 22 июня лишил IBA статуса признания. Международная ассоциация бокса может оспорить в суде решение МОК.
Ранее Умар Кремлёв заявил, что руководство МОК замешано в финансовых махинациях.