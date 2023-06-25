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Кремлёв: руководство МОК замешано в финансовых махинациях

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв считает безосновательными обвинения Международного олимпийского комитета (МОК) в финансовых махинациях.

«Ведь деньги уже давно в чьих-то карманах и на личных счетах. Но мы найдём все необходимые бумаги и представим их общественности. Просто так ситуацию не оставим. Они говорят, что у нас проблемы с финансами. Только как такое возможно, если мы выплачиваем спортсменам большие призовые. Но о других судят по себе. Это у них, скорее всего, есть махинации. И мы постараемся доказать правоту своих подозрений», — заявил Кремлёв в интервью RT.

Международный олимпийский комитет 22 июня лишил IBA статуса признания. Международная ассоциация бокса может оспорить в суде решение МОК.

Ранее Кремлёв назвал главу МОК Баха аферистом высшей пробы.

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