Кремлёв назвал главу МОК Баха аферистом высшей пробы

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв считает главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха бесчестным человеком.

«Сделаем всё возможное, чтобы таких руководителей, как Томас Бах, больше не было в олимпийской семье. Это аферист высшей пробы. Говорит одно, а делает другое. В нём — главная причина развала олимпийского движения, он враг спортсменов. Ему нужно самому покинуть свой пост сейчас, пока его не выкинули из его кресла с позором. С уходом Баха прекратится разрушение олимпийской семьи. Спорт перестанет находиться в таком состоянии», — заявил Кремлёв в интервью RT.

Международный олимпийский комитет 22 июня лишил IBA статуса признания. Международная ассоциация бокса может оспорить в суде решение МОК.

Ранее сообщалось, что в Федерации бокса России озабочены решением МОК отозвать признание IBA.