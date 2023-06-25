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Кремлёв назвал главу МОК Баха аферистом высшей пробы

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв считает главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха бесчестным человеком.

«Сделаем всё возможное, чтобы таких руководителей, как Томас Бах, больше не было в олимпийской семье. Это аферист высшей пробы. Говорит одно, а делает другое. В нём — главная причина развала олимпийского движения, он враг спортсменов. Ему нужно самому покинуть свой пост сейчас, пока его не выкинули из его кресла с позором. С уходом Баха прекратится разрушение олимпийской семьи. Спорт перестанет находиться в таком состоянии», — заявил Кремлёв в интервью RT.

Международный олимпийский комитет 22 июня лишил IBA статуса признания. Международная ассоциация бокса может оспорить в суде решение МОК.

Ранее сообщалось, что в Федерации бокса России озабочены решением МОК отозвать признание IBA.

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