«Прости, я играл нереально»: Рублёв навесил баранку Маннарино и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае

Андрей Рублёв остался единственным российским теннисистом на турнире серии «Мастерс» в Шанхае. В матче третьего круга отечественный спортсмен не оставил шансов французу Адриану Маннарино, легко выиграв первый сет и навесив ему баранку во втором. Благодаря этой победе уроженец Москвы упрочил свои шансы на попадание на Итоговый турнир ATP в Турине. Между тем Карен Хачанов зачехлил ракетку, не справившись с Григором Димитровым.

Андрей Рублёв постепенно обретает форму, спад которой закономерно произошёл после Открытого чемпионата США. Там, напомним, россиянин добрался до четвертьфинала, где в трёх сетах уступил Даниилу Медведеву.

После Нью-Йорка Андрей принял участие в полуразвлекательном Кубке Лэйвера, где не выиграл ни одного матча ни в одиночке, ни в паре, а затем отправился на «пятисотник» в Пекин. В столице Китая он одолел Кэмерона Норри, но не справился с Уго Умбером, проиграв третий сет на тай-брейке.

Как отметил после того матча заслуженный тренер России Виктор Янчук, Рублёв после выигранной первой партии подсел физически, из-за чего стал допускать слишком много ошибок.

К шанхайскому «Мастерсу» россиянин, судя по всему, сделал правильные выводы из предыдущих матчей и за две проведённые встречи допустил всего семь невынужденных ошибок. Игра с Адрианом Маннарино и вовсе стала образцово-показательной в исполнении седьмой ракетки мира. Он неплохо исполнял первую подачу (67%), при этом выигрывал половину розыгрышей на второй и столько же — на приёме.

Француз, который в 2021 году выигрывал у Андрея на Кубке Кремля, изо всех сил старался хоть что-то противопоставить сопернику. Так, проиграв первую же свою подачу, он тут же навязал борьбу, принимая остро и вынуждая того ошибаться. Усилия Адриана даже принесли ему брейк-поинт, однако на помощь Рублёву пришёл эйс, а затем и сам Маннарино допустил оплошность, отправив мяч в сетку. Заработав комфортное преимущество 3:0, уроженец Москвы стал слегка экономить силы на подаче соперника, делая упор на «свои» геймы, и довёл сет до победы.

А вторая партия и вовсе получилась разгромной: Андрей не позволил французу взять ни гейма. Отечественному теннисисту удавалось абсолютно всё: резаные удары, приём навылет, переводы по линии и неберущиеся подачи. Точку в матче Рублёв поставил именно эйсом. А пожимая руку Маннарино у сетки, с улыбкой сказал: «Прости, я играл нереально сегодня», и с этим комментарием трудно не согласиться.

В четвёртом круге седьмая ракетка мира сыграет с американцем Томми Полом. Эта встреча будет важна не только в плане продвижения по сетке, но и с точки зрения перспектив попадания на Итоговый турнир ATP, где выступает восьмёрка лучших игроков сезона.

Рублёв на данный момент находится на пятом месте в гонке с 3765 очками, но пока ещё не гарантировал себе попадание в Турин. Для этого ему нужно набрать ещё как минимум 1130 баллов, а столько ему не даст даже победа в Шанхае. Тем не менее, как отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, всё в руках спортсмена — для квалификации на Итоговый турнир ему нужно удачно сыграть на «Мастерсе» в Париже.

«И всё. Чтобы жеребьёвка была удачная. Вообще он может и так попасть, если все валиться начнут, если будут показывать результат хуже того года. Но тут надо считать, сейчас это сложно прогнозировать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Пол тоже борется за попадание на Итоговый. Американец идёт на 11-й строчке и отстаёт от Хёльгера Руне, расположившегося на восьмой, на 585 очков. Тот в свою очередь уже покинул турнир, уступив в стартовом матче 122-й ракетке мира Брэндону Накашиме.

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Карену Хачанову достался более неуступчивый и, что ещё важнее, неудобный соперник — некогда третья ракетка мира Григор Димитров. В обеих предыдущих встречах болгарин одерживал победы: они играли в Вене-2020 и на парижском «Мастерсе»-2021.

Не удалось Хачанову переломить неудачную тенденцию и на этот раз, хотя в первом сете и завязалась равная борьба, где каждый из теннисистов последовательно брал свои подачи. Впрочем, шансов сделать брейк больше было у Димитрова, но Карен успешно нейтрализовывал опасность в общей сложности четыре раза. Сам при этом дважды в 11-м гейме упустил возможность повести в счёте. В итоге партия завершилась тай-брейком, который прервался из-за дождя на 50 минут. После возобновления игры Карен заработал сетбол, но не сумел его реализовать. А через розыгрыш допустил досадную ошибку по ширине на приёме, отдав тем самым партию болгарину.

Во втором сете Димитров-таки сумел перевести количество в качество и со второго брейкового очка (и шестого в матче) взял подачу Хачанова. Этого 19-й ракетке мира хватило, чтобы довести встречу до победы. Она стала закономерной в целом, так как болгарин превзошёл оппонента во всех компонентах игры. Он лучше подавал первым мячом (85% против 78%), исполнил 10 эйсов при четырёх у Хачанова, и записал на свой счёт 31 виннерс, тогда как россиянин сделал на 11 меньше.