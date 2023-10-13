Янчук считает, что Рублёв не оставил шансов Эмберу на «Мастерсе» в Шанхае
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«Рублёв сейчас находится в хорошей форме, он извлёк уроки из прошлого матча с французом и заслуженно победил. Когда Андрей находится в такой хорошей форме, его довольно трудно победить», — цитирует Янчука ТАСС.
Россиянин в полуфинальном матче победил Эмбера со счётом 6:2, 6:3. Игра продолжалась 1 час 30 минут.
За выход в финал Рублёв сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.
Ранее Янчук отметил недостатки в технической подготовке Касаткиной.